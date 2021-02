A külső felhasználók felé is nyit a Steam Remote Play Together

A "kanapés" többjátékos módhoz már Steam fiók nélkül is csatlakozhatnak a meghívott játékosok.

A Steam Remote Play Together funkciójával a felhasználók már 2019 óta játszhatnak közösen online, a helyi többjátékos módot támogató játékokkal is - ehhez ráadásul a megoldás legújabb (egyelőre béta címkés) frissítésével a meghívottaknak már Steam fiókra sem lesz szükségük. Az új fejlesztéssel a meghívólinkre kattintva a játékosoknak csak a Steam Link alkalmazást kell letölteniük, majd el is kezdhetik a játékot, külön regisztráció nélkül. A funkciót a Steam jelenleg annyiban korlátozza, hogy csak egy felhasználó csatlakozhat Steam fiók nélkül egy-egy játékmenethez - a páros játékot azonban így is megkönnyítheti az egyelőre tesztelés alatt álló megoldás.