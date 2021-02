Más tévégyártóknak is licencelni kezdi webOS rendszerét az LG

Az idén bevezetett, új felhasználói felületet ugyanakkor egyelőre megtartja magának a cég.

Hamarosan az LG mellett más gyártók tévéin is szolgálatba áll a koreai cég webOS rendszere: mint a vállalat közölte, külső feleknek is elkezdi licencelni a platformot. Ahogy közleményében az LG fogalmaz, a rendszerrel a partnerek az hangalapú vezérlési funkciókat, az integrált AI algoritmusokat, és persze az alkalmazás-ökoszisztémát is megkapják majd, beleértve az LG Channelst, azaz a gyártó streaming szolgáltatását is - mindezt az ismerős UX mellett. Utóbbi kapcsán, ahogy azt a cég a The Verge-nek megerősítette, az elmúlt években megismert felhasználói felületre kell gondolni, a platform idén év elején bevezetett frissítése egyelőre csak az LG saját modelljein lesz elérhető.