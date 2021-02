Az Oppónál is zajlik a távoli vezeték nélküli töltés fejlesztése

A gyártó által demózott megoldás 10 centiméter távolságból is képes tölteni a készülékeket.

A Xiaomi után most az Oppo is távoli vezeték nélküli töltési megoldást demózott, noha a riválisnál számottevően kisebb hatótávolság mellett. Az Oppo fejlesztése a töltőtől akár 10 centiméter távolságra is képes maximum 7,5 watt teljesítménnyel tölteni a technológiát támogató telefonokat - amit a gyártó videójában korábban már belengetett, feltekerhető kijelzős koncepciótelefonjával demonstrált. Ezzel szemben a Xiaomi akár több méteres hatótávot ígér. A megoldás piaci rajtjáról az Oppo egyelőre nem beszélt, a demó mindenesetre jól mutatja, hogy a vezeték nélküli töltés következő mérföldkövét jelentő technológiával több gyártó is aktívan foglalkozik.