Automatikusan letölti az érdekesnek ítélt tartalmakat a Netflix új funkciója

Az opcionálisan bekapcsolható megoldás repülőutakhoz, illetve egyéb, az online kapcsolatot nélkülöző helyzetekhez jöhet kapóra.

Új, opcionálisan bekapcsolható funkcióval bővül a Netflix: a videostreaming app "Downloads For You" megoldásával az a felhasználó tartalomfogyasztási előzményei alapján érdekesnek ítélt tartalmakat automatikusan letölti, (Wi-Fi-n keresztül) hogy aztán online kapcsolat hiányában is legyen miből válogatni. Azt a felhasználó állíthatja be, hogy a letöltött tartalmak legfeljebb 1, 3 vagy 5 gigabájt tárterületet foglalhatnak el. A funkció első körben Androidon válik elérhetővé, hamarosan azonban az iOS-es tesztelést is megkezdi a Netflix.