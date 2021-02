Így rázná Rick Astley egy modern okostelefon kameráján keresztül

A mesterséges intelligencia egyszer állítólag majd véget vet az emberiség létezésének, de addig is számos nehéz feladatban a segítségünkre siet, mint például gyógyszerkutatás, időjárás-modellezés, gyártástervezés és Rick Astley legendás videoklipjének a felskálázása 4K-ra.

A világon kétféle ember él, akit már legalább egyszer Rickrolloztak, és akit csak eztán fognak - nos számukra jó hír, hogy ez már jó eséllyel a kor technológiai követelményeinek megfelelően fog történni, ahogy 2021-ben kell, 4K-ban, 60 fps-sel.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Rick Astley 1987-es Never Gonna Give You Up című slágerének berobbanásakor ha egy átlagembert megkérdeztek volna, milyen lesz a jövő 2021-ben, alighanem mindenki minimum repülő autókat vizionált volna, és bár ezekből végül nem lett semmi (vagy alig), a babaarcú Rick Astley továbbra is az egyik legismertebb figurája az internetnek (az eredeti videoklip 871 millió lejátszásnál jár), még ha egyesek nem is feltétlenül készakarva akarták megismerni.

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Remastered 4K 60 FPS) Még több videó

Már korábban láthattunk rá szép számmal példát, hogy az MI a régi videofelvételekkel mit tud művelni, így csak idő kérdése volt, hogy valaki Rick Astley legendás koreográfiájára is ráeressze a Topaz videofeljavító MI-t és egy interpolációs eszközt, ezzel a mindig laza és fiatalos Astley ha lehet még lazább lett.