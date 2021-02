Már San Franciscóban is elindult a Waymo robottaxi-szolgáltatásának tesztüzeme

Egyelőre csak a cég alkalmazottaiért mennek ki a sofőr nélküli járművek.

San Franciscóban is tesztelni kezdi robottaxi-szolgáltatását a Waymo. A Google-Alphabet tulajdonában lévő, önvezető autós technológiákat fejlesztő vállalat most először merészkedik Phoenix területein kívülre szolgáltatásával - utóbbi térségben az egyébként már 2018 óta működik. Most San Franciscóban is elkezdi bontogatni szárnyait a cég, és a Waymo alkalmazottaknak már a Phoenixben is megismert Waymo One appon keresztül lehetővé teszi majd a sofőr nélküli taxik megrendelését.