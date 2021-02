Színes kijelzővel érkezik a PocketBook legújabb e-book olvasója

Az InkPad Colorban dolgozó, új generációs Kaleido panel 4096 szín megjelenítésére képes.

Színes kijelzős e-book olvasót jelentett be a PocketBook: a gyártó 7,8 hüvelykes InkPad Color modellje az E Ink legújabb fejlesztését, a második generációs Kaleido panelt használja. A kijelző felbontása 1404x1872 képpont, amely 300 DPI-t produkál monokróm és 100 DPI-t színes tartalmak kirajzolásánál, továbbá 4096 szín megjelenítésére képes - noha ezek a paraméterek megegyeznek a Kaleido panel első generációjának képességeivel, az új modell azonban élénkebb színeket és pörgősebb képfrissítést ígér. Az e-book olvasó 8 milliméter vékony és 225 grammot nyom, akkumulátora pedig 2900 mAh kapacitású. A belső tárhely mérete 32 gigabájt, arra az e-bookok mellett hangoskönyvek is feltölthetők, amelyeket akár vezeték nélküli fülhallgatóval is hallgathatunk, a Bluetooth 5.1 támogatásnak hála. A PocketBook InkPad Color nettó 329 dolláros árcédulával vásárolható meg.