Sokkal használhatóbb lett az Office az iPadeken

Alighanem repesni fognak az örömtől egy most kiadott frissítés megjelenését követően azok az iPad-tulajok, akik a Microsoft hivatalos Office alkalmazását használják munkához.

Szinte napra pontosan az iOS és Android platformokra fejlesztett egybegyúrt Office alkalmazás után a Microsoft most kiadta az irodai programcsomag iPadekre optimalizált kliensét is. Bár az iPadeken eddig is lehetett a legfontosabb klienseket (Word, Excel, PowerPoint) futtatni, a mostani frissítést követően minden, ezek által kínált funkciót egyetlen appból lehet elérni, immár nem kizárólag ablakos módban, hanem egy teljes értékű iPadOS alkalmazás révén.

A frissítés elsősorban az iPadre egyfajta PC-helyettesítőként tekintő felhasználók számára járhat számos hozzáadott értékkel, jóllehet az egér- és billentyűzetkezelés már korábban, tavaly ősszel megjelent a csomagban, megágyazva a mostani fejlesztési lépésnek.