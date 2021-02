Közösen fejleszt strapatelefont a Motorola és a Bullitt

A CAT telefonokat is fejlesztő cég és a Motorola a napokban jelentette be hosszútávú együttműködését.

Összeborul a Motorola és a Bullitt - utóbbi gyártó a strapabíró okostelefonok kapcsán lehet ismerős, a vállalat nevéhez főződnek például a CAT strapatelefonok, de a Land Roverrel közösen is készített már közös telefont a cég. Valószínűleg a Motorolával kötött partnerség is hasonló receptre épül, azaz a jövőben masszív, ellenálló készülékházba költöztetett, Motorola logós készülékekre számíthatunk majd a párostól, nem kizárt, hogy néhány egyedi funkcióval is megspékelve, mint például a CAT telefonokról jól ismert hőkamera. Konkrét terméket egyelőre a duó nem jelentett be, az együttműködés első gyümölcsei ugyanakkor még idén napvilágot láthatnak.