Csak Japánban: így született a DualSense bőre

A legapróbb részlet is számít - lehetne a japán technológiai ipar egyik jelmondata, miként a Sony PS5 tervezőrészlegének is, mely különös műgondot fordított arra, hogy a Dualsense kontroller felületén megjelenő mintegy 40 ezer szimbólum jól is nézzen ki, és jó is legyen kézbe venni az irányítóalkalmatosságot.