Pár nap és itthon is rajtol az Erste George banki platformja

A George-dzsal az Erste megreformálná ügyfelei digitális bankolását okostelefonon és asztali böngészőben is.

Magyarországon is elérhetővé válik a George, az Erste Bank új, digitális platformja: az Erste jelenlegi lakossági NetBankját és MobilBankját egyaránt leváltó rendszerrel egy helyen kezelhetők a befektetések, mindennapi kiadások és vehetők igénybe új banki szolgáltatások. A platform itthon egyedülálló megoldásnak számít, miután teljes egészében az Amazon felhőjére támaszkodik.

A George az Erste MobilBankjának és NetBankjának megjelenését is új, testreszabható felületre cseréli, amelyen a felhasználók csempékre rendezve követhetik aktív banki szolgáltatásaikat. A szolgáltatásban a tranzakciótörténetben is könnyen kereshetnek a felhasználók, a költéseket továbbá a George automatikusan kategóriákba is rendezi. A George asztali böngészős felületén a költségek tematikus csoportokra bontva, diagramokon is megjeleníthetők

A funkciók sora persze folyamatosan bővül, a belső fejlesztések mellett külső fintech partnerek bevonásával. Az ügyfelek még idén számíthatnak például a Google Pay mobilfizetés támogatására, a telefonos vásárláskor igénybe vehető részletfizetésre, az online személyi kölcsön igénylés, illetve egy személyre szabott kedvezményrendszer bevezetésére is. Az Erste MobilBank felhasználói a következő hetekben, automatikus frissítésként kapják meg az új felületet, NetBank ugyanakkor egészen nyár közepéig a webes George-dzsal párhuzamosan elérhető marad.