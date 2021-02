Rövid videórészleteket is megoszthatóvá tesz a YouTube

A kísérleti jelleggel rajtoló Clips funkció a Twitch felhasználóknak már ismerős lehet.

Új funkciót tesztel a YouTube, a videómegosztó felületén egyelőre kísérleti jelleggel bevezetett "Clips" megoldással a tartalomkészítők és a nézők is megoszthatnak rövid, néhány másodperces részleteket az oldalra már feltöltött videókból. Ehhez egy új "Share Clip" gomb tűnik fel a videók alatt, amelyre kattintva a felhasználók egy egyszerű szerkesztőfelületet kapnak, ahol kijelölhetik, hogy az adott videónak melyik, legfeljebb 60 másodperces szakaszát osztanák meg. A megoldás először csak néhány YouTube csatornánál válik elérhetővé, kizárólag asztali böngészőn keresztül - a Google ígérete szerint ugyanakkor már az Andorid és iOS támogatás is úton van. A Clips a Twitch felületéről már ismerős lehet, az elsősorban játékosokat célzó videóstreaming szolgáltatás hasonló funkciója kifejezetten népszerűnek bizonyult, jó eséllyel a Google-t is utóbbi ihlette a frissítésre.