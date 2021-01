Hazánkban is élesedik a Samsung Galaxy Watch3 EKG és vérnyomásmérő funkciója

A frissen szerzett CE jelölésből a Galaxy Watch Active2 felhasználói is profitálnak.

Összesen mintegy 31 további országban válik elérhetővé a Samsung Galaxy Watch3 és Watch Active2 EKG és vérnyomásmérő funkciója - az új támogatott régiók között 28 európai ország is ott van, Magyarországot is beleértve. Az európai terjeszkedés mellett az okosórák említett egészségfigyelő szenzorai Chilében, Indonéziában és az Egyesült Arab Emírségekben is használhatóvá válnak. Az érzékelőket a felhasználók a Samsung Health Monitor appon keresztül hajthatják igába, amely az EKG mérésekre támaszkodva jelezni tudja, ha a viselőknél szabálytalan szívritmus tapasztalható, a vérnyomásmérő pedig a túl magas vérnyomásból adódó potenciális egészségügyi problémákra figyelmeztet. A szenzorokat bekapcsoló frissítés a Health Monitor appal több lépcsőben válik elérhetővé, február 4-től.