90 hertzes, notebookokba szánt OLED kijelzők tömeggyártásába fog a Samsung

A 14 hüvelykes panelekkel szerelt laptopokból még idén számos modell napvilágot láthat.

OLED notebook kijelzőkkel szórja meg a piacot a Samsung: mint a koreai cég közölte, márciustól nagy mennyiségben elkezdi a 14 hüvelykes, kifejezetten noteszgépekbe szánt, 90 hertzes OLED panelek gyártását - ennek megfelelően pedig számos gyártótól számíthatunk idén OLED kijelzős notebookokra.

Noha egy-egy hasonló technológiával készült laptopot már most is el lehet csípni a piacon, a 90 hertzes frissítési ráta utóbbiakhoz képest is komoly előrelépésnek mondható, amely akár a játékosok figyelmét is felkeltheti. Míg a hasonló értékek a felső kategóriás okostelefonok OLED kijelzőinél lassan már alapvetőnek számítanak, a notebookok szegmense eddig még alig tapogatózott ebbe az irányba - a Samsung frissen bejelentett paneljei lehetnek az első 90 hertzes, 14 hüvelykes laptopokba szánt OLED kijelzők.