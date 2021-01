2021 a hálózatmegosztás éve lesz Németországban

A hálózati infrastruktúrák hatékonyabb kihasználására a jövőben várhatóan még nagyobb hangsúlyt fektetnek majd az operátorok, különösen a mobilszegmensben, ahol a párhuzamos építkezés helyett egyre több teret kap az infrastruktúra aktív és passzív elemeinek a közös használata.

Másik nagy helyi konkurensével, a Telefónica Deutschlanddel is hálózatmegosztási megállapodást kötött a Deutsche Telekom, ezzel az idei év során immár minkét versenytársával lesz valamilyen aktív infrastruktúramegosztási megállapodása a német cégnek. Gyakorlatilag ugyanezen a napon közben egy másik hasonló tartalmú megállapodás is létrejött a helyi Telefónica és a Vodafone leánycégek közt, ezzel a megosztási lánc lényegében teljesen körbe ért. A most aláírt egyezségektől elsősorban a vidéki régiókban tapasztalható "szürke zónák" felszámolását várják a felek.

fotó: deutsche Telekom

A Telefónica és a DT-csoport hazai cége szerint ezekben a szürke zónákban jellemzően csak egyik-másik szolgáltatónak van hálózati lefedettsége, ezeket azonban kölcsönösségi alapon - mindenki jól felfogott érdekében - érdemes mielőbb felszámolni. A szolgáltatók aktív hálózatmegosztási megállapodása a 800 MHz-es sávban működtetett 4G-szolgáltatásra vonatkozik majd, vagyis hasonló elven működik, mint a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország közt 2015-ben létrejött, aktív infrastruktúra-elemek megosztására és a frekvencia kölcsönös haszonbérletére irányuló egyezség. Ez utóbbi jogszerűségét a magyar versenyhatóság azóta is vizsgálja, egyelőre érdemi eredmény nélkül.

A Deutsche Telekom egyébként tavaly februárban a Vodafone Deutschlanddel is kötött egy hasonló megállapodást (szintén aktív elemek megosztása, a szürke zónák felszámolása érdekében), illetve a három nagy piaci szereplő 2019 decemberében bejelentette, hogy közösen épít fel mintegy 6000 állomást az országban, melynek passzív kapacitását mindhárom operátor használhatja.