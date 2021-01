Megérkezett a natív VLC alkalmazás az M1-es Macekre

A médialejátszó frissítése új külsőt, illetve egy sor kisebb-nagyobb javítást is hoz.

Már az Apple saját fejlesztésű processzoraival szerelt MacBookokon és Mac Minin is natív támogatást kap a népszerű, nyílt forrású VLC médialejátszó alkalmazás. A VLC 3.0.12-es verziója nem csak működésében, megjelenésében is a legfrissebb macOS Big Surhoz idomul, a fejlesztőcsapat az app felhasználói felületét is az asztali rendszer külsejéhez igazította. Ezen felül az új kiadás a DASH, RIST és Bluray támogatáson is csiszol (melyekből a windowsos kiadás is profitál) illetve a korábban macOS-en felmerülő hang- és biztonsági problémákat is orvosolja.