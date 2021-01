Nem férnek többé hozzá a Chrome Synchez a harmadik féltől származó, chromiumos böngészők

A Google márciusban korlátozza privát Chrome API-jának elérését.

Leszámol a Chrome Sync funkciót illetéktelenül használó, Chromium alapú böngészőkkel a Google. Mint a cég szűkszavú közleményében beszámolt róla, egy a közelmúltban végzett ellenőrzése során kiderült, több harmadik féltől származó, Chromiumra építő böngésző fejlesztői is illetéktelenül építették be termékükbe a Google Sync, illetve Click to Call funkcióit, amelyeket a vállalat csak saját szoftvereibe szánt. Ezekben a böngészőkben a felhasználóknak, lehetőségük volt bejelentkezni Google-fiókjukba, és azzal szinkronizálni különböző böngészési adataikat, akárcsak a Chrome felületén.

A Google idén március 15-tel ezért korlátozza a hozzáférést privát Chrome API-jaihoz, elvágva a külső böngészők hozzáférését a Chrome Sync-től. Az érintett Chromium alapú böngészőkből begyűjtött felhasználói adatok a Google-fiókokban továbbra is hozzáférhetők maradnak, további szinkronizálásra azonban már nem lesz lehetőség.