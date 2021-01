Nem kell extra roamingköltségekkel számolni, ha egyszer újra utazhatunk majd Nagy-Britanniába

A brexit révén számos EU-s jogszabály hatályát vesztette Nagy-Britanniában, így nem vonatkozik az EU-ból tavaly december végén minden szempontból kilépett országra egyebek mellett a mobiltávközlési szolgáltatások tagállamokon belüli igénybevételének feltételeiről szóló roamingrendelet sem.

Ha egyszer újra utazhatunk majd Nagy-Britanniába, nem árt észben tartani, hogy az ország EU-s kilépésével egy időben lényegében szabályozatlanná vált számos olyan, EU-s állampolgárokra vonatkozó terület, mely mondjuk úgy, felhőtlenebbé tette az utazásokat. Ilyen a mobiltelefonos roaming is, vagyis a britek kilépésével joggal tarthat attól mindenki, hogy egy Londoni kiruccanás után a telefonszámláján szereplő összeg jelentős mértékben változik pozitív irányba.

A hazai hírközlésszabályozó szerv, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint szerencsére ez a veszély jó eséllyel nem fogja fenyegetni az EU-s állampolgárokat (és azokat a briteket, akik az EU-ba utaznak), a brexit ugyanis nem jár a roamingot illetően semmilyen kötelező jogszabályváltozás eredményeként.

Ugyanis, bár az átmeneti időszak végével a roamingszolgáltatók már nem kötelesek alkalmazni a roamingrendelet által szabályozott díjakat, azonban az sem tiltott a szolgáltatóknak, hogy ezeket a díjakat alkalmazzák továbbra is.

-sommázza a helyzetet a hatóság. És valóban, a szolgáltatók január 1-jével továbbra is az 1-es roaming díjzóna szerint számlázzák a szolgáltatásokat akkor, ha az ügyfél Nagy-Britanniába utazik, és a hatóság tudomása szerint ezen nem is kívánnak változtatni. Ha azonban mégis változás állna be valamelyik tarifában, arról a hatályos jogszabályok értelmében az ügyfeleket jó előre kötelesek tájékoztatni az operátorok, akik továbbra is kötelesek alkalmazni a "Welcome SMS" -ekre és pénzügyi és adatforgalmi korlátokra vonatkozó rendelkezéseket.