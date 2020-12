Jönnek az M1-es Macekre szabott, natív Office appok

A Microsoft a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és OneNote Apple M1 lapkához igazított verzióját is kiadta.

Egy sor Microsoft 365 alkalmazás köt közelebbi barátságot az Apple asztali M1 processzoraival, a lapkára támaszkodó Macekre már a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és OneNote appok natív verziói is elérhetők. Az új MacBook Air, a 13 hüvelykes MacBook Pro, illetve Mac Mini modelleknél így a redmondi óriás a népszerű Office appokban számottevő teljesítménybeli előrelépést ígér, miután azok a cég szerint már teljes mértékben kihasználják az M1 lapka képességeit. Az alkalmazásokat a gyártó emellett megjelenésükben is a macOS Big Surhöz igazította. Azoknak a felhasználóknak, akik az Office appokban automatikus frissítéseket használnak, a vállalat már meg is kezdte az új verziók kiadását, a többiek pedig manuálisan indíthatják meg a frissítést. Az Office alkalmazások persze az inteles Maceken is változatlanul használhatók maradnak.