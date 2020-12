Nextgen Xbox konzolokra is jön a Flight Simulator

A repülőgépszimulátorok nem számítanak kifejezetten a konzoljátékosok kedvenc műfajának, a tradicionálisan PC-s szoftverek közül a legismertebb franchise legújabb tagja ettől függetlenül hamarosan érkezik az új Xboxokra.

Jövő nyáron megtörik a jég, immár nextgen Xbox konzolokra is elérhetővé válik ugyanis minden idők legismertebb, legnagyobb példányszámban értékesített repülőszimulátora, a Filght Simulator - jelentette be a fejlesztő Xbox Game Studios.

Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X|S Announce Trailer

A franchise idén nyáron megjelent legújabb tagja kapcsán már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy érkezik belőle konzolos változat, lényegében ezt erősítette a kiadó most. A bejelentésből az is kiderül továbbá, hogy a játék csak a novemberben debütált, legújabb Xbox Series X és S játékkonzolokon lesz elérhető, az előző generációs Xbox One széria vélhetően nem rendelkezik elegendő erőtartalékkal a meglehetősen intenzív számításigényű játék futtatásához.

A repülésért rajongó Xbox tulajok számára további jó hír, hogy az Xbox Game Pass előfizetők számára a Flight Simulator a megjelenés napjától elérhetővé válik letölthető formában.