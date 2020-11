Guruló, vészhelyzeti felderítődrónt mutatott be a Sphero-spinoff CO6

A kis méretű, strapabíró drón saját mobilhálózati kapcsolatot is kap, a "korlátlan" hatótávolság végett.

Új, kifejezetten a vészhelyzeti beavatkozó egységek támogatására szánt, guruló drónt jelentett be a Company Six (röviden CO6). Utóbbi vállalat az egyesült államokbeli székhelyű Sphero spinoffja, amely neve elsősorban távirányítható, guruló játékairól lehet ismerős. A cégről a CO6 idén májusban vált le, hogy a tűzoltókat, mentőket, illetve katonai ügyfeleket célzó fejlesztésekre koncentráljon.

CO6: Introducing ReadySight Még több videó

Ilyen megoldás a ReadySight névre hallgató, kétkerekű drón is, amely többek között a különböző karbantartási munkálatokat megelőző vizsgálatokhoz vagy épp katasztrófaterületek, romok átkutatásához vethető be. A ReadySight képes kereskedelmi LTE, illetve a vészhelyzeti elhárítóknak fenntartott hálózatokra csatlakozva is tartani a kapcsolatot, kezelőjével, illetve 120 fokos látószögű kamerájának videostreamjét annak továbbítani. A drónon integrált mikrofon és hangszóró is található a helyszíni kapcsolattartásra, valamint infravörös és fehér LED-ekkel is be tudja világítani környezetét. Az eszköz várhatóan 2021 harmadik negyedévében kerül piacra.