Bakelitlemezről bootoltak egy IBM PC-t

A bakelitlemezek ma a magnókazettákkal egyetemben a retro ikonikus szimbólumaivá váltak. A fekete korongok egyik legelhivatottabb rajongója most új felhasználási területre hívta fel a figyelmet.

A bakelitlemezek az audiofil zenehallgatók számára mindmáig az egyetlen igazi és elfogadott hanghordozónak számítanak, olyan hangzásvilággal, melyet sem az analóg szalag, sem a digitális technológia nem tudott felülmúlni eddig - legalábbis szerintük. A legelhivatottabb bakelithívők pedig most már azt is tuják, hogy a fekete korong alkalmas arra is, hogy némi bütykölés után felbootoljon egy IBM PC-t.

Legalábbis ezt mutatta be november közepén egy szlovák mérnök, Jozef Bogin, aki a korai IBM PC-k (IBM 5150, legalább 512K memóriával) azon képességét használta ki, mellyel a számítógépek a mágneslemezes egységek esetleges meghibásodása után, analóg jelforrásról táplált bootszekvenciával is el tudtak indulni.

A 64512 byte-nyi adatot tartalmazó bootbakelit 45 fordulat/perces sebességgel egész pontosan 6 perc 10 másodpercnyi "műsort" kínál, és többek között tartalmaz egy módosított FreeDOS kernelt, egy command.com állományt és egy interfészkezelő rutint. Aki esetleg az otthoni magányában szeretné maga is megépíteni a rendszert, annak Bogin részletes útmutatóval szolgál a weboldalán.