Küszöbön a Stretch 2020 konferencia!

Hamarosan rajthoz áll az idén 8. alkalommal megrendezett Stretch konferencia: a leadership és management témákkal foglalkozó esemény világszínvonalú előadókkal és idén először teljesen online formátummal vár minden leendő és mostani vezetőt, december 2-4 között.

Az interaktív, kerekasztal beszélgetésekkel, vitákkal és előadásokkal megtűzdelt rendezvény első napján az előadók a COVID-19 okozta új helyzetről, a távoli munkavégzésről és az ezekből adódó kihívásokról beszélnek - a nap célja, hogy a vezetők olyan gyakorlati és hatékony tudást szerezzenek, amiket már másnap használhatnak a munkájuk során. Az előadók között Michael Lopp avagy Rands, Scott Hanselman, Shery Brauner és Matt Overall is ott lesz.

A „Nevezz álmodozónak...” jeligével induló második nap programja azt vizsgálja, mit hoz számunkra a jövő, miként változnak, fejlődnek a szervezetek a következő években, évtizedekben - mindezt Otti Vogt, Sahana Chattopadhyay, John Knights, Sergio Caredda és más elismert szakértők tolmácsolásában. Az eseményt záró harmadik nap az előző két napot köti össze: az előadók (többek között Linda Rising, Shawn Fair és Jim Szafranszki) arra keresik a választ, hogy a mindennapi kihívások mellett milyen változások szükségesek, hogy egy jobb jövőt építsünk.

A Stretch konferencia 8 éve a Prezi és a Ustream együttműködésének eredményeként jött létre azzal a céllal, hogy a még fiatal budapesti startupokba nemzetközi, világszínvonalú tudást hozzanak, és ezt a tudást a közösség számára is elérhetővé tegyék. A konferenciát idén már a Crafthub szervezi, a szemlélet azonban nem változott: a releváns és minőségi szakmai tartalom első számú szempont. A Crafthub tagjai egyébként a HWSW által rendezett, nagy sikerű hazai Hack The Crisis hackathonon is társszervezők voltak. A 2020-as Stertch konferenciával kapcsolatos további információkért érdemes felkeresni a rendezvény weboldalát.