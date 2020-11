Részletesebb adatvédelmi beállításokat kap a Gmail

A felhasználók rövidesen az "okos" funkciókhoz kapcsolódó adatfeldolgozásról is egyértelmű felületen rendelkezhetnek.

Hamarosan részletesebb kontrollt ad a felhasználóknak a Gmail "okos" funkcióinak használatához szükséges adataik felett a Google. A vállalat blogposztban számolt be a levelező személyre szabását és különböző "okos" funkcióit célzó új beállítási lehetőségekről, amelyek a következő hetekben, több lépcsőben válnak globálisan elérhetővé a Gmail felhasználói számára.

Az olyan funkciók használatához szükséges felhasználói adatok szabályozásáról van szó, mint a Smart Compose azaz Okos levélírás, amely gépi tanulásra támaszkodva ad javaslatokat a levelek szerkesztése közben, vagy a Smart Reply amely hasonló módon válaszlehetőségeket kínál a bejövő levelekre - de ide tartozik a Google Assistant számlaemlékeztető funkciója, illetve a Google Maps felületéről elérhető éttermi foglalások is.

Noha ezeket eddig is lehetőség volt az egyes szolgáltatásokban egyenként ki- vagy bekapcsolni, rövidesen a használatukhoz szükséges adatfeldolgozásra is határozottan nemet mondhatnak a felhasználók - az opció bevezetését, ahogy posztjában azt a Google is megemlíti, a UX szempontok mellett az egyértelműbb adatkezelési opciókat sürgető szabályozói nyomás is ihlette. Azt a vállalat most is siet kiemelni, hogy a gmailes felhasználói adatokat semmi esetben nem használja fel hirdetések célzásához, illetve hogy az adatfeldolgozás kikapcsolása a szolgáltatások fő funkcionalitására nincs hatással, azok változatlanul használhatók maradnak, persze a fenti képességek nélkül.