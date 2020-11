A Messengerbe és Instagramra is jönnek az automatikusan törlődő üzenetek.

A Vanish Mode-ot bekapcsolva az appok bezárás után automatikusan törlik a már megtekintett tartalmakat.

A WhatsApp után a Messenger, illetve az Instagram szolgáltatásokban is bevezeti az önmegsemmisítő üzenteket a Facebook. A két appban "Vanish Mode" néven rajtoló funkció az egyes csevegések felületein alulról felfelé húzva kapcsolható be, majd ugyanígy vissza is állítható a normál chatelés. Bekacsolt Vanish Mode mellett a felhasználók arról is értesítést kapnak, ha a beszélgetőpartner képernyőképet készít az elküldött, önmegsemmisítő(nek szánt) üzenetről. Míg a WhatsAppban egy hét után törlődnek automatikusan a hasonló chates tartalmak, addig a Messenger és az Instagram rögtön eltávolítja azokat, amint az üzenetet fogadó fél megtekintette az üzenetet és bezárta az adott csevegést. Az új funkció csoportos beszélgetésekben nem használható. A Vanish Mode-ot több lépcsőben teszi elérhetővé a Facebook, első körben az Egyesült Államokban.