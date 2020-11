A kijelző körüli hézagok miatt panaszkodnak a Pixel 5 tulajok

A Google szerint nem befolyásolják a telefon működését a változó méretű rések.

Váratlan problémával szembesült egy sor friss Pixel 5 tulajdonos: a Google legújabb, a felső-középkategóriát célzó éllovas okostelefonján ugyanis jól látható illesztési hézagok bukkantak fel. Az esetenként változó méretű rések a kijelző és az egyetlen elemből álló készülékház között figyelhetők meg, számos felhasználó nemrég vásárolt készülékein - az Ars Technica össze is gyűjtött néhány fotót a látványosabb hézaggal küzdő eszközökről. A hasadék, amelyekbe több esteben akár a tulajdonos körme is belefér, legtöbb eseten az előlapi kamerának is otthont adó sarok közelében a legnagyobb.

A gikszerről, amelynek kapcsán már a hivatalos Pixel fórumokon is aktívan osztják tapasztalataikat a felhasználók, a Google is értesült és a cég szóvivője szerint ki is vizsgálta a hézagok ügyét, ugyanakkor a vállalat minőség-ellenőrzése szerint az eltérő méretű rések nem jelentenek problémát, a "dizájn normális részét" képezik. Noha sokan a készülék vízállósága miatt aggódnak, ami elsőre nem is tűnik alaptalannak a hézagokat elnézve, a Google szerint azok nincsenek hatással az egyébként IP68-as védettségi besorolású készülék víz- vagy porállóságára.

Nem ez az első eset, hogy egy okostelefon kijelzőillesztési hézagai nagy port kavarnak, talán emlékeznek még néhányan, 2014-ben debütált Samsung Galaxy Note 4 kapcsán kirobbant "gapgate-re", amely során számos fotó körbejárta a közösségi oldalakat amelyeken felhasználók névjegykártyákat vagy egyéb vékony tárgyakt illesztettek a készülék kijelzője és az azt övező keret közötti, ugyancsak nem elhanyagolható résbe. Akárcsak most a Google, akkor a Samsung is arról beszélt, a hézag nem befolyásolja a telefon működését.