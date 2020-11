Jövő héten mutatkozhatnak be az első, ARM-os MacBookok

Az Apple november 10-ére hirdetett meg eseményt "One More Thing" címmel.

November 10-én mutatkozhat be az Apple első, saját fejlesztésű processzorral szerelt MacBookja: mint a vállalat közölte, egy hét múlva sokatmondó "One More Thing" címmel készül bejelentésre - a mondatot az Apple háza táján Steve Jobs tette híressé, aki a legnagyobb termékrajtokat vezette fel vele. Ennek megfelelően fontos eseménynek ígérkezik a jövő hétre kitűzött online rendezvény, és miután a gyártó már nyári WWDC fejlesztői konferenciáján elárulta, hogy az első, ARM-os processzorral szerelt MacBookok érkezésére még idén számíthatunk, borítékolható, hogy utóbbiak lesznek a következő esemény fókuszában. A pletykák szerint a cég legalább három új gép piacra dobását tervezi, egy 13 és egy 16 hüvelykes MacBook Pro, illetve egy 13 hüvelykes MacBook Air formájában. Az új Macek mellett a bejelentéssel valószínűleg a macOS 11 Big Sur rajtpisztolya is eldördül majd.