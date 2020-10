Jövőre a Samsung is száműzheti a töltőadaptereket telefonjai dobozából

Iparági pletykák szerint a fülhallgatóknak és a töltőadaptereknek is búcsút inthet a gyártó.

Követheti az Apple példáját a Samsung: a Sammobile által idézett források szerint a koreai vállalat maga is elhagyja majd a töltőadaptert és a fülhallgatókat jövőre érkező csúcstelefonjai dobozából, kezdve a Galaxy S21 (S30?) szériával. Az Apple idén ősszel az iPhone 12 modellek rajtjával jelentette be a népszerűtlen döntést, amelyet környezetvédelmi szempontokkal igyekezett indokolni - a kiegészítők eltávolítása ugyanakkor az iPhone-ok árazásában nem mutatkozott meg.

A koreai források szerint hasonló lépésre készül a Samsung is, annak ellenére, hogy a cég az iPhone 12 bejelentését követően maga sem hagyta ki a lehetőséget, hogy a töltők kihagyásán élcelődjön. Üzleti oldalról persze érthető lenne, ha a Samsung is hasonló utat választana, hiszen nem csak több nyeresége maradna az eszközökön, de a kisebb termékdobozoknak hála a szállítási költségeken is nem elhanyagolható összegeket spórolhatna. A vásárlóknak ráadásul jelenleg is külön töltőt kell venniük, ha a Samsung csúcsmodellek képességeit teljes mértékben ki akarják használni, a mellékelt töltők ugyanis 25 wattos teljesítményt produkálnak, szemben a támogatott gyorstöltéshez szükséges 45 wattal. Ugyancsak említést érdemel, hogy az egyesült államokbeli vásárlók a Galaxy Note20 széria megvásárlásakor a dobozban nem találják meg a más régiókban mellékelt AKG fülhallgatókat, azokat a cég ügyfélszolgálatától kell (díjmentesen) igényelniük.