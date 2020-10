Már januárban befuthat a Samsung Galaxy S21 széria

Előrehozhatja 2021-es első csúcstelefonjai rajtját a koreai gyártó.

Már januárban bemutatkozhatnak a legújabb Samsung csúcstelefonok a SamMobile értesülései szerint. A Galaxy S21 (Galaxy S30?) néven érkező széria a hagyományos, február végi, vagy március eleji rajtnál így bő egy hónappal előbb láthat napvilágot. A lap szerint könnyen lehet, hogy a vállalat a felső kategóriában egyre gyarapodó okostelefon-modelljeinek bejelentéseit akarja így kicsit széthúzni, miután jó eséllyel a Galaxy S21-ből is érkezik majd FE azaz Fan Edition kiadás, illetve a hajlítható kijelzős Galaxy Z Flip következő generációja is valamikor az év első negyedében mutatkozhat be. Ezzel párhuzamosan Galaxy S21 dizájnja kapcsán is megjelentek az első nem hivatalos információk, a kiszivárgott adatok alapján az új modellek a korábbinál is nagyobb hátlapi kameraplatformot kapnak, amely egészen a telefon széléig kihúzódik majd.