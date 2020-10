Android TV-re kerül az Apple TV

Az Apple TV videostreaming-szolgáltatás ha nem is bolygatta meg különösebben a globális videostreaming-piacot, néhány exkluzív cím - no meg az ökoszisztéma iránti elkötelezettség - miatt így is tömegek fizettek rá elő. A platform most első ízben jelenik meg saját applikációjával Androidon.