Október 22-én jön a Huawei Mate 40 Pro

Jövő hét csütörtökön, azaz október 22-én mutatkoznak be a Huawei legújabb csúcstelefonjai, a Mate 40 széria zászlaja alatt, élükön a Mate 40 Pro modellel - a korábban kiszivárgott dátumot a Huawei konzumerüzletágának vezetője Richard Yu immár hivatalosan is megerősítette. Ahogy elődje, úgy az új Mate 40 Pro is (a széria többi modelljével együtt) Google szolgáltatások nélkül érkezik, ami a csúcshardver és a várakozások szerint rendkívül izmos kamera mellett is nagyban megnehezíti majd a készülék dolgát a piacon. A készülék ráadásul valószínűleg az utolsó, a gyártó Kirin processzorával szerelt modell lesz a piacon, miután az Egyesült Államok által a Huawei-re kirótt szankciók miatt a vállalat kénytelen volt leállni a chipek gyártásával.