Mennyi adatot kap harminc euróért egy magyar mobilozó?

Igazán elismerésre méltó a finn illetőségű, ugyanakkor magyar partnerrel is rendelkező Rewheel küzdelme az oligopol berendezkedésű távközlési piacokkal szemben - még ha bizonyos országokban ennek nincs is más hatása, mint hogy az időről-időre publikált statisztikákkal rálépnek az inkumbensek, és az azokkal uram bocsá' helyenként kokettálgató hatóságok tyúkszemére.

A cég által éppen ma közzétett, legfrissebb, második féléves összesítésből hirtelenjében ezt az egy grafikont emelnénk ki, amit a Rewheel egyébként a Twitterre is kitett, és nagyjából azt mutatja, mennyit kap egy előfizető 30 euróért cserébe a helyi szolgáltatóktól - egész pontosan hány GB adatot.

The state of 4G&5G broadband pricing – 2H2020 https://t.co/G4kWD7qyiH

Latest PRO 97-page report is now available.

Greece's 3-MNO market continued to be the only market where consumers could not buy with 30 EUR any gigabytes in 4G&5G smartphone plans with at least 1000mins. pic.twitter.com/91YgFlbkLZ