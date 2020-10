2021 elején jönnek az Intel asztali Rocket Lake processzorai

Az új lapkák PCIe 4.0 és Thunderbolt 4 támogatást hozhatnak, Intel Xe grafika mellett.

Jövő év első negyedében érkeznek az Intel asztali PC-kbe szánt, 11. generációs Rocket Lake processzorai - jelentette be a chipgyártó, noha részleteket nem közölt a lapkákról. A túl sok konkrétumot nem tartalmazó bejelentést nem véletlenül időzítette tegnapra a cég, a rivális AMD ugyanis ma este mutatja majd be legújabb, asztali Ryzen 5000 lapkáit, amelyek a cég új generációs Zen 3 architektúrájára épülnek. A friss AMD processzorok komoly versenytársat jelenthetnek az Intel termékeinek, amely láthatóan igyekszik emlékeztetni a vásárlókat, hogy rövidesen maga is piacra dobja frissített kínálatát. A Rocket Lake chipek PCIe 4.0, illetve a pletykák szerint integrált Thunderbolt 4 támogatással és Intel Xe grafikával érkeznek, noha továbbra is a már jó ideje használt, 14 nanométeres gyártási eljárással készülnek majd.