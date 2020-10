Október 13-án mutatkozhatnak be az új iPhone-ok

A sok találgatás után az Apple végre elárulta októberi eseményének pontos dátumát.

Nem kell már sokat várni az idei iPhone-okra: az Apple hivatalosan is megerősítette, október 13-ára tervezi következő, "Hi Speed" jelmondattal induló eseményét, amelyen biztosra vehető, hogy a gyártó új okostelefonjai is bemutatkoznak. A jelenlegi pletykák szerint négy iPhone 12-es modell várható, jelentősen átszabott, az iPadekről is ismerős, szögletes formatervvel. A mezőnyt az 6,1 hüvelykes iPhone 12 Pro és a masszív, 6,7 hüvelykes kijelzővel szerelt iPhone 12 Pro Max vezeti majd, amelyek mellé két olcsóbb, acél helyett alumíniumkeretes modell is érkezik, 6,1, illetve 5,4 hüvelykes kivitelben. Az eszközökben jó eséllyel az Apple új A14 processzora dolgozik majd, és 5G támogatást is kapnak.