Csak saját fejhallgatóit és hangszóróit tartja meg boltjaiban az Apple

A riválisok, mint a Sonos vagy a Bose eszközeit a vállalat kisöpörte felületeiről, jó eséllyel saját bejelentés előtt álló termékeinek készítve elő a terepet.

Száműzi boltjaiból külső partnereinek fejhallgatóit és vezeték nélküli hangszóróit az Apple - számolt be a Bloomberg. A cupertinói cég szeptember végével a Sonos, a Bose, illetve a Logitech eszközeit is kiebrudalta, fizikai boltjaiból és webshopjából egyaránt. A lap szerint a vállalat a tisztogatással saját, új termékeinek ágyaz meg, amelyek házon belüli konkurenciáját csökkentené a rivális megoldások eltüntetésével felületeiről - az Apple régóta pletykált, prémium vezeték nélküli fejhallgatója még idén piacra kerülhet, illetve már a HomePod okoshangszóró következő generációján is dolgozik a cég. A lépés nem lenne teljesen szokatlan a vállalattól, az Apple Watch érkezése előtt, 2014-ben a FitBit termékeit is kisöpörte saját boltjaiból.