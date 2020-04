Prémium vezeték nélküli fejhallgatón dolgozhat az Apple

Az iPhone SE rajtja után most újra beindult a pletykamalom az Apple-nél, a Bloomberg értesülései szerint a cupertinói óriás felső kategóriás, a fület teljesen lefedő (over ear), vezeték nélküli fejhallgatón dolgozik. A lap a céghez közel álló forrásai szerint a fejlesztés alatt álló eszköz érdekessége, hogy annak párnázása, mind a fejhallgató kagylóinál mind a fejpánton, mágnesesen leválasztható és cserélhető - hasonló megoldást láthattunk már a Master & Dynamic és a Bowers & Wilkins egyes eszközein is.

Az eszközből egy "bőrszerű" bevonattal ellátott prémium modell, illetve egy olcsóbb, fitneszfókuszú kiadás is napvilágot láthat. A készülék a források szerint az AirPods Próból ismert párosítási és zajszűrési funkciókat használja majd, illetve a Sirin keresztül hangvezérlésre is bevethető lesz - sőt, érintésérzékeny felületet is kap. Az eszköz még idén napvilágot láthat, noha a csúszás sem kizárt, miután a Bloomberg arról beszél, a 2018 óta fejlesztett fejhallgató rajtját már kétszer elhalasztotta a vállalat.