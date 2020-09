A sztorizgatós David Attenborough az Instagram új rekordere

A brit televíziózás ikonjának tekinthető, idestova hetven éve képernyőn lévő természettudós, David Attenborough nevéhez számos rekord fűződik, melyet most egy újabbal gazdagított.

Sir David Attenborough nevéhez számos rekord fűződik, a jelenleg 94 éves, jelenleg is aktív brit természettudós így többek közt a leghosszabb TV-s pályafutással rendelkező ember a világon, a nevével fémjelzett sorozatok pedig a dokumentum műfaj alapműveinek számítanak - a 2006-os Planet Earth például máig a legnépszerűbb dokusorozat a világon. Attenborough most egy újabb rekorodot is megdöntött, ő lett ugyanis az Instagramon az a híresség, aki a leggyorsabban került be a milliós klubba, azaz elérte az egymillió követőt.

Ehhez Attenborough-nak mindössze 4 órára és 44 percre volt szüksége, ezzel 32 perccel előzte meg a korábbi rekorder, Jennifer Annistont. A legnevesebb brit tudósnak egyébként azóta már csaknem ötmillió követője van a közösségi szolgáltatáson.

Attenborough első posztjában egyebek mellett arról ír, hogy a számára merőben új kommunikációs formát azért állította hadrendbe, mivel a "világ bajban van". A tudós-műsorvezető a BBC-nek azt nyilatkozta, reménykeltő, hogy mennyire fogékonyak a fiatalok mondanivalójára, mint mondta,

KIVÁLTSÁGOSNAK ÉRZEM MAGAM, AMIÉRT EZEK A FIATAL SRÁCOK MEGHALLGATNAK EGY OLYAN VÉN PASAST, MINT ÉN.

Az instagram-oldalon a klímakrízisre nyújtandó potenciális megoldások, illetve magát a krízis súlyosságát bemutató posztok mellett kellemes sztorizgatós videók is kerülnek majd. Mint például az a történet, melyet Michael Palinnal osztott meg arról, hogy milyen is volt évtizedekkel ezelőtt Borneón találkozni két vadidegen lánnyal, akik közül az egyik a fenekére tetováltatta Attenborough arcképét.