Tenyérmintázat-alapú fizetési rendszert vezet be boltjaiban az Amazon

Az Amazon One a cég fizikai üzleteiben lesz használható, az érintésmentes azonosításhoz és fizetéshez.

Új, biometrikus fizetési technológiát vezet be fizikai boltjaiban az Amazon. Az Amazon One néven rajtoló megoldás a vásárlókat tenyérlenyomat alapján azonosítja, az eszköz használatához ráadásul nem is kell megérinteni azt, elég kezünket az érzékelő fölé tartani. Az Amazon One első használatakor a bankkártyára is szükség van, hogy a terminál összekösse a behelyezett kártya fizetési adataival a felhasználó tenyérmintázatát, ezt követően azonban a későbbiekben elég lesz csak a tenyeret az eszközhöz tartani a boltba történő belépéskor. A technológia nem meglepő módon az Egyesült Államokban, az Amazon Go üzletekben debütál, de a vállalat szerint a boltok mellett akár különböző eseményeken vagy akár irodaházakban, beléptetőrendszerként is bevethető.