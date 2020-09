Akár fél TB adat is igényelhető vodás feltöltőkártyához

Új, feltöltős ügyfelek számára kínált adatopciókat vezetett be portfóliójába a Vodafone Magyarország. Az új konstrukciók közül van olyan is, ami kvázi korlátlanságot kínál.

Szeptember második felében megújította a Tuti+ NET feltöltős tarifák mellé igényelhető mobilnetes adatopciók kínálatát a Vodafone Magyarország. A portfólióban két új, 30 napra vonatkozó, megújuló adatopció szerepel, az egyik erre az időszakra 10 GB, a másik 500 GB adatkeretet - tehát kvázi korlátlanságot - biztosít.

A két említett opció közül a kisebbik adatkeretet tartalmazó 30 napra 4490 Ft-ba, az 500 GB-os kerettel rendelkező megoldás 7990 Ft-ba kerül. Ehhez hasonló konstrukció létezik egyébként a Magyar Telekomnál is, a piacvezető szolgáltató korlátlan adatkeretet is kínál egy ideje dominós ügyfeleinek, igaz, valamivel drágábban, 30 napra 9900 Ft-ért (a cégnél viszont kérhető 1 és 3 napra is korlátlan nethasználat).

A Telenor Magyarország a kártyás ügyfelek részére legfeljebb 5 GB-os, 30 napra vonatkozó, megújuló adatkeretet kínál, 3500 Ft-os időszaki díjért cserébe.