Befutott a Royole második hajlítható okostelefonja

A Flexpai 2 az előd sok gyengeségén javít - a riválisoknál számottevően olcsóbban.

Megérkezett a Royole második hajlítható telefonja - a kínai cég neve tavalyról már ismerős lehet, a vállalat a Samsungot és a Huawei-t megelőzve, 2019-ben elsőként dobott piacra hajlítható kijelzős okostelefont, az összehajtva ugyan meglehetősen vaskos, de kétségtelenül hajlékony FlexPai formájában. A cég most bejelentette az eszköz következő generációját, a FlexPai 2-t, amely az elődnél már jóval szorosabb hajtásvonallal érkezik.

Az eszköz a Huawei Mate X-ből megismert felépítést hozza, azaz a hajlékony, 7,8 hüvelykes, 1920x1440 pixel felbontású OLED panel kifelé néz - a kijelzőt ugyanakkor továbbra is aránylag vastag káva övezi. Akárcsak a Mate X-nél, itt is a panel mellett elkülönített sávban kapott helyet a négy kamera, amelyek attól függően, hogy tartjuk a telefont, hátlapi és előlapi szenzorokként is bevethetők. A készülékben az idei csúcskategóriából jól ismert Qualcomm csúcslapka, a Snapdragon 865 dolgozik, az eszköz továbbá 8/256 gigabájt, illetve 12/512 gigabájt RAM/tárhely kombóval is elérhető. Az akku kapacitása 4450 mAh, ez számottevően nagyobb az előző modell 3970 mAh-s értékénél.

A gyártó ígérete szerint az eszköz akár egészen brutális, 1,8 millió ki-becsukást is kibír - persze hogy élesben mit produkál az eszköz, az csak a piaci rajtot követően derül ki. A telefon a napokban már megvásárolható a gyártó weboldaláról, a kisebb tárterülettel szerelt modell mintegy nettó 1470, a nagyobb modell nettó 1710 dollárnak megfelelő áron.