Itt a Logitech legújabb utazóegere

Az MX Anywhere 3 új szoftveres képességekkel, illetve az MX Master 3-ból ismerős görgővel érkezik.

Bemutatkozott a Logitech legújabb kompakt, vezeték nélküli egere, az MX Anywhere 3. A sorozat korábbi modelljeihez hasonlóan kisméretű egér oldalaira szilikonborítás került a kényelmesebb fogáshoz, illetve a gyártó fém MagSpeed görgőjét is megkapta, amelynek nagyobb testvére az MX Master 3-ról lehet ismerős. Az egér Darkfield szenzora 4000 DPI felbontást produkál, és a gyártó ígérete szerint bármilyen felületen, akár üvegen is gond nélkül használható.

Az eszköz két oldalsó gombja a gyártó Logitech Options szoftverén keresztül testreszabható - azokkal akár már a Zoom vagy Teams hívások fogadására vagy lezárására, illetve a mikrofon némítására vagy épp a némítás feloldására is lehetőség nyílik. De természetesen ahogy eddig, több más szoftverhez, például a Chromehoz vagy a Photoshophoz is beállíthatók egyéni profilok. Az egér a Logitech szerint mintegy 70 napos akkus üzemidőt produkál, ennek leteltével USB-C aljzaton keresztül tölthető. Az MX Anywhere 3-ból a hagyományos kiadás mellett a gyártó dedikált macOS-es verziót is piacra dob, mindkét eszköz ára nettó 80 dollár lesz.