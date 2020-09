Tíz év után elköszönnek a Nintendo 3DS kézikonzolok

A 3DS és 2DS modellek is búcsúznak, a gyártást teljesen leállítja a vállalat.

3DS kézikonzoljának valamennyi kiadását nyugdíjazza a Nintendo. A vállalat japán weboldalán jelentette be az eszközök kivezetését, a lépés a New 3DS LL, New 2DS LL, illetve 2DS modelleket is érinti. A cég a meglévő készletek erejéig egyes régiókban még árusítja az eszközöket, a gyártást azonban valamennyi esetben leállítja. A 3DS tíz évvel ezelőtt mutatkozott be, abból az elmúlt évek során több kiadás is napvilágot látott, amelyekből világszerte összesen több mint 75 millió talált gazdára. A vállalat innentől nem meglepő módon teljes egészében a Switch-re fókuszál, amelyekből idén nyár elejéig már 61 milliót adott el.