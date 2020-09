Közeleg a 17. Hacktivity IT biztonsági fesztivál, idén online!

A járványhelyzet miatt a régió legnagyobb kiberbiztonsági konferenciája 2020. október 8-10 között online streamen lesz követhető rengeteg előadással, beszélgetésekkel és nagyobb lélegzetvételű workshopokkal.



Idén tizenhetedik alkalommal rendezik meg Magyarország legjelentősebb professzionális kiberbiztonsági eseményét, a HACKTIVITY-t. A járványhelyzet miatt 2020-ban a kibertérbe költözik a rendezvény - az alapstruktúra marad, de az esemény a virtuális közeget is kihasználja majd. A jegyet váltó érdeklődők az online stream mellett a konferencia hivatalos chat-szobájába is beléphetnek, ahol egymással és az előadókkal is beszélgethetnek. Az előadások szüneteiben hazai kiberbiztonsági szakértők beszélgetnek majd az elhangzottakról.

Az idei HACKTIVITY-n 20 ország 44 nemzetközileg elismert előadója értekezik majd olyan aktuális IT-biztonsági témákról, mint az arcfelismerő rendszerek meghackelése, az 5G hálózatok biztonsági kihívásai, a modern adathalászat technikái, az Ethereum kriptovaluta okos szerződéseinek biztonsági kockázatai, a vezeték nélküli riasztórendszerek és okosotthonok sérülékenységei, de szó lesz arról is, hogy érdemes-e olcsó kínai okostelefont vásárolni és ezzel segíteni a Kínai Népköztársaságot a személyes adatok gyűjtésében. A prezentációkon túl workshop-ok is várják a látogatókat amelyek egyebek mellett a web security alapjaiba, a játék-hackelésbe és az Android appok biztonságába adnak mélyebb betekintést.

A szervezők a kiberbiztonsági szakma támogatására 2017-től minden évben több, mint 1 millió forint értékben belépőjegyeket ajánlanak fel a hazai felsőoktatási intézmények tehetséges hallgatói és előadói számára. A jegyekhez a HACKADEMY partnerprogramon keresztül lehet hozzájutni, amelyben összesen 50 darab jegyet bocsájtanak a rendezők a partnerek rendelkezésére. A HACKADEMY partnerprogramhoz bármely olyan magyar felsőoktatási intézmény csatlakozhat, amelynek van IT irányú képzése. Jelentkezni az info@hacktivity.com e-mail címen lehet. Jegyvásárlás és további információk a #HACKTIVITY2020-ról a rendezvény weboldalán.