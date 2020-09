Kétlépcsős beléptetést kapnak a Zoom asztali és mobilappjai

Több platformon is régóta várt, hiánypótló biztonsági funkcióval bővít a videomeeting-szolgáltatás.

Végre a Zoom asztali és mobilalkalmazásaiba is megérkezik a kétlépcsős beléptetés. A megoldás a videomeeting-szolgáltatás webes felületén egy ideje már elérhető, ugyancsak széles körben használt dedikált alkalmazásaiból azonban mindeddig hiányzott - már régóta várt biztonsági funkcióról van tehát szó, főleg a Zoom év eleji biztonsági botrányainak fényében. A megoldással a TOTP (Time-Based One-Time Password) protokollt támogató autentikációs alkalmazások, mint a Google Authenticator vagy a Microsoft Authenticator, illetve SMS-ben küldött megerősítőüzenetek is beállíthatók az azonosítás második lépcsőjeként. Az új funkciót az adminisztrátorok a Zoom Dashboard biztonsági menüjében kapcsolhatják be.