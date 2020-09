Leépítéseket jelentett be a Waze

A koronavírus-járvány miatt dolgozóinak közel 5 százalékától válik meg a cég.

A Google-Alphabet zászlaja alatt működő Waze navigációs szolgáltatás csapatát is fájdalmasan érintette a koronavírus-világjárvány, a cég leépítésekre kényszerült, miután a felhasználók a világszerte érvénybe lépett kijárási korlátozások miatt egyre kevesebbet mozdultak ki otthonról és ültek autóba - így nem meglepő módon a navigációs szoftver felhasználása is számottevően visszaesett. Tavasszal a Waze arról beszélt, az év eleji adatokhoz képest felhasználói mintegy 60 százalékkal kevesebbet utaztak, de a járvány által különösen súlyosan érintett Olaszországban például a visszaesés a 90 százalékot is elérte.

Ennek eredményeként kevesebb felhasználó biztosított valós idejű forgalmi adatokat a szolgáltatásnak - és nem meglepő módon a reklámbevételek is erősen konszolidálódtak. Emiatt a vállalat most leépítéseket jelentett be, globális csapatának 5 százalékától, mintegy 30 embertől búcsúzik, illetve az ázsiai csened-óceáni térségben, illetve Latin-Amerikában több irodáját be is zárja. A vállalat igyekszik a Google ernyőjén belül új állást találni az érintett alkalmazottaknak.