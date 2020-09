Kisméretű, olcsó Surface Laptopon dolgozhat a Microsoft

A céghez közeli források szerint a kompakt, olcsó modell még ősszel befuthat.

Kompakt Surface Laptoppal készül a Microsoft az ünnepi szezonra, legalábbis a Windows Central értesülései szerint. A 12,5 hüvelykes modellt a lap forrásai alapján a cég Sparti kódnéven fejleszti, annak indulókonfigurációjában egy pontosan meg nem nevezett egy 10. generációs Intel Core i5 lapka dolgozik, továbbá 4 gigabájt RAM és 64 gigabájt tárterület kapott helyet benne. A gép S módba állított Windows 10-zel telepítve érkezik, indulóára pedig 500-600 dollár között mozog majd. A lap szerint a középszintű vas mellé továbbra is a Surface termékekből ismert prémium készülékház párosul. A középkategóriában a 400 dolláros Surface Go tablet is kifejezetten sikeres volt, így nem lenne meglepő, ha a Microsoft az ősz folyamán valóban leleplezne egy újabb indulót a szegmensben.