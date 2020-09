27 év után megjött a szélesvásznú mészárlás a Doom-ba

A Doom halhatatlan, a Doom örök, a 27 éves FPS fejlesztése a mai napig nem állt le teljesen, melyre kiváló példa, hogy a tulajdonos Bethesda még most sem volt rest változtatni a grafikus motoron annak érdekében, hogy a mészárlás 16:9-es képarányú kijelzőkön is jól mutasson.

A világ egyik legismertebb FPS videojátéka, a Doom (illetve második része, a Doom II) a mai napig komoly rajongói bázissal rendelkezik, a különféle nem hivatalos modok megjelenése mellett a fejlesztői jogokat birtokló Bethesda is időről-időre újabb frissítésekkel gondoskodik róla, hogy ne merüljön feledésbe.

Most éppen - 27 évvel az eredeti változat megjelenése után - a szélesvásznú kijelzőkön jobban mutathat majd a játék, miután a Bethesda hivatalos 16:9-es támogatással egészítette ki a játékot. A fejlesztők azt is elárulták, hogy mindehhez a teljes renderelőmotort átalakították, vagyis a 16:9-es mód nem egyszerű zoomolással jön létre, emellett a nyitóképernyőt, átvezetőket és a végfőcímet is a szélesvásznú kijelzők képarányához alakították.

A Doom I és II frissítése emellett DeHackEd támogatást, bizonyos eszközöknél és konzoloknál giroszenzor-alapú célzást, iOS-en új irányítási módot és kontrollertámogatást és még egy rakás hasznos és kevésbé hasznos újítást hoz tengernyi hibajavítás mellett.