HDR10+ támogatással jön a Samsung új, 4K lézerprojektora

Csúcskategóriás lézerprojektorral veszi célba a nappalikat a Samsung, a vállalat frissen bejelentett, The Premiere névre hallgató készülékével a nagyméretű tévéknek is versenytársat állítana. Az ultrarövid vetítési távolságú készülék szinte közvetlenül a fal, netán vetítővászon elé helyezhető, ahonnan 130 hüvelykes, 4K felbontású képet produkál, 2800 ANSI lumen fényerő mellett - az eszköz továbbá a gyártó első, HDR10+ plecsnis lézerprojektora. A készülék természetesen a Samsung okostévés platformját is támogatja, annak minden szolgáltatásával és appjával együtt. A The Premiere árazásáról a vállalat egyelőre nem beszélt, a készülék ugyanakkor az ősz folyamán Magyarországon is megjelenik.