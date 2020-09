Végre az irányelveivel hadilábon álló appok biztonsági javítását is engedi az Apple

A vállalat frissítette az App Store-ral kapcsolatos irányelveit, így a platformon már elérhető, ám az alkalmazásbolt szabályzatához nem teljesen igazodó appok sem kell, hogy biztonsági frissítések nélkül maradjanak.

5 jó érv az online Flutter képzésünk mellett Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett! Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

5 jó érv az online Flutter képzésünk mellett Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Apró, de fontos változtatást jelentett be az Apple alkalmazásboltjára vonatkozó irányelveiben: az App Store-ba már feltöltött alkalmazásokhoz kiadott bug- és biztonsági javításokat a vállalat mostantól nem tartja vissza, ha az adott app jóváhagyási folyamata valamilyen irányelv megsértése miatt megakad - kivéve persze ha az adott alkalmazás jogi problémákba is belefut. A tartalmi, illetve funkciófrissítéseket hasonló esetekben persze a vállalat továbbra is blokkolja. A már nyár elején beharangozott változtatással a cég igyekszik biztonságosabbá tenni platformját, amelyen végre az Apple-lel vitában álló fejlesztők is orvosolhatják az appjaikban felbukkanó biztonsági kockázatokat.