Viselhető légtisztítót jelentett be az LG

A koronavírus-járvány miatt elterjedt arcmaszkokat turbózná fel a gyártó.

Az utóbbi hónapokban globális koronavírus járványnak köszönhetően a különböző arcmaszkok világszerte mindennapi viseletté váltak, a kényszeredett új trendre pedig a tech cégek is elkezdtek felfigyelni: az LG új, viselhető légtisztítót jelentett be, PuriCare néven, amellyel a hagyományos szövet- és eldobható maszkok mellé kínálna felturbózott alternatívát. Az eszköz két cserélhető, H13 HEPA szűrőt tartalmaz, amelyeken ventilátorok mozgatják át a levegőt. A készülékben egy 820 mAh kapacitású akku található, amely a legalacsonyabb fokozaton nyolc, a ventilátorokat maximumra kapcsolva két óra üzemidőt biztosít. A maszkban továbbá UV LED-ek is helyet kaptak a kórokozók elleni második védvonalként.

A PuriCare-rel a vállalat az eldobható maszkok miatt keletkező hulladék mennyiségét igyekezne csökkenteni - arról azonban egyelőre nem beszélt, hogy konkrétan a koronavírus terjedését milyen hatékonysággal fogja vissza a maszk, illetve az eszköz ára sem ismert. A PuriCare várhatóan az idei év utolsó negyedében kerül piacra.